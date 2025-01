Better Man ist ein Megaflop an den Kinokassen

HQ

Better Man - der Film, in dem Robbie Williams als CGI-Schimpanse dargestellt wird - hatte ein Auge auf ihn geworfen, sobald er seine Prämisse enthüllte. Ein Biopic mit einem wirklich schrägen CGI-Affen in der Mitte? Naja, das klingt nach Kino. Nur weil es im Internet geteilt wurde, hieß das leider nicht, dass die Leute es sehen wollten.

Im Moment ist der Film ein Kassenschlager, da er bei einem Produktionsbudget von 110 Millionen Dollar weltweit nur 10 Millionen Dollar eingespielt hat. Berichten zufolge zahlte Paramount Pictures 25 Millionen US-Dollar für die Rechte an der US-Veröffentlichung, die bisher nur 1,1 Millionen US-Dollar eingespielt hat.

Es gibt einige Gründe, warum Better Man möglicherweise nicht erfolgreich war. Nosferatu und das Bob-Dylan-Biopic sind durch die Weihnachtskinosaison gefegt, und Robbie Williams hat einfach nicht die Starpower eines großen Prominenten in den USA. Selbst in Großbritannien spielte Box Office Mojo nurBetter Man 4,8 Millionen Dollar ein.

Selbst wenn der Film gefloppt ist und mit Sicherheit in Vergessenheit geraten wird, können Sie sicher sein, dass er in den kommenden Jahren als knifflige Quizfrage auftauchen wird.