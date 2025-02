Better Call Saul und Breaking Bad-Schöpfer enthüllt neue Sci-Fi-Serie

HQ

Better Call Saul und Vince Gilligan von Breaking Bad hat seine kommende Serie angeteasert, die die Wüste von Albuquerque für die fernen Stars verlässt.

Wie Deadline verriet, wird Gilligan - neben dem Star der neuen Serie Rhea Seehorn - die Serie keine typische Science-Fiction sein. "Es ist "Science-Fiction, aber auf eine eher psychologische Art von Science-Fiction", Seehorn beschreibt es und fügt hinzu: "Ich kann es aber kaum erwarten, dass es rauskommt. Einige der Dinge, die das Publikum an seinem Schreiben geliebt hat, wo es wirklich reichhaltige Charaktere gibt, aber auch mit der Idee von Tropen, Genres und Tönen spielt und wechselt, wie z.B. Humor in einem sehr dunklen Moment - in dieser neuen Serie treibt er das bis zu einer Grenze, die sowohl sehr zum Nachdenken anregte als auch manchmal verstörend war. Und manchmal so, so lustig. Es schwingt wirklich für die Zäune. Ich hatte so viel Spaß."

"Es ist so ein Vergnügen, mit Rhea zu arbeiten, ich habe eine Show für sie geschrieben. Ich habe diese neue Show für sie kreiert", sagte Gilligan. "Sie spielt jemanden, der sich sehr bemüht, gut zu sein. Sie ist ein bisschen eine beschädigte Heldin, aber sie ist nichtsdestotrotz eine Heldin. Und es ist einfach ein Vergnügen, mit ihr zu arbeiten, weil sie einfach die Beste ist, und sie ist so süß und nett und talentiert. Ich kann nicht genug Gutes über sie sagen."

Die Serie - die noch keinen Namen hat - ist abgeschlossen und steht kurz vor der Veröffentlichung. Es wird bald auf Apple TV+ erscheinen, aber wir haben noch kein genaues Datum.