Better Call Saul hat keine Emmys gewonnen, obwohl er über 50 Mal nominiert wurde

Die Primetime Emmys fanden gestern Abend statt, und obwohl wir vor der Veranstaltung von einigen Emmy-Preisträgern wussten, waren die Spannungen immer noch hoch, da es sich anfühlte, als ob ein paar großartige Jahre Fernsehen in dieser Preisverleihung gipfelten. Succession, The Bear, Beef, The White Lotus, Andor, The Last of Us und - am tragischsten - Better Call Saul kämpften alle um etwas Gold.

Diese Emmys waren wohl am wichtigsten für Succession und Better Call Saul, die beide offiziell mit ihrer letzten Staffel zu Ende gegangen waren. Ersterer konnte einige große Gewinne einheimsen, darunter das beste Drehbuch, die beste Regie, den besten Hauptdarsteller und mehr, während Better Call Saul leer ausging.

Dies ist die jüngste Runde von Emmy-Nominierungen, bei denen die Erfolgsserie absolut nichts gewonnen hat. Mit über 50 Nominierungen scheint Better Call Saul eine der am meisten brüskierten TV-Shows oder Filme aller Zeiten zu sein, auch wenn die Qualität für einige Zuschauer die von Breaking Bad übertrifft. Bei den letzten Emmys wurde Bob Odenkirk als Hauptdarsteller, Rhea Seehorn als Nebendarstellerin und Peter Gould als Regie nominiert, aber es wurden keine Preise vergeben.

Glaubst du, dass Preisverleihungen wichtig sind? Hätte Better Call Saul etwas gewinnen sollen?

Danke, DiscussingFilm.