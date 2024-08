Betsy Kelso kehrt im dritten Teil von That '90s Show an den Point Place zurück

HQ

Netflix hat stetig Episoden von That '90s Show produziert, denn nach dem Debüt im letzten Jahr kam Anfang des Sommers ein zweiter Teil auf den Markt, und jetzt ist auch ein dritter Teil am Horizont zu sehen.

Dieser dritte Teil wird am 22. August auf dem Streamer debütieren, und vor diesem Hintergrund hat Netflix den vollständigen Trailer dazu geteilt und verraten, was es auf Lager haben wird. Während wir die übliche Art von Teenie-Komödie und -Drama erwarten können, scheint eines der großen Highlights zu sein, dass Betsy Kelso nach Point Place zurückkehrt und für Ärger sorgt, während Leia mit Zähnen und Klauen darum kämpft, nicht mit dem Sommerende nach Hause zurückkehren zu müssen.

Schauen Sie sich den Trailer und die Zusammenfassung der Teile unten an:

"Wir schreiben das Jahr 1996 und Leia Forman ist zurück in Point Place, um mit ihren Freunden und Großeltern Kitty und Red einen weiteren Sommer voller Spaß zu verbringen. Teil 3 setzt direkt in der Küche von Forman an - wo Red und Kitty aus Paris zurückkehren und ein riesiges Loch in der Wand finden. Und das ist noch nicht einmal die größte Krise, der sich Leia stellen muss. Neue Beziehungen werden geknüpft, alte wandern auf die nächste Ebene. Freundschaften werden auf die Probe gestellt, und gerade als die Dinge zu funktionieren scheinen, kehrt eine Explosion aus der Vergangenheit zurück, um alles wieder in die Luft zu jagen. Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und die Bande muss sich damit abfinden, dass Leia sie wieder verlässt, aber dieses Mal geht sie nicht kampflos vor."