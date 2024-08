Betriebsgewinn von Bandai Namco steigt dank Shadow of the Erdtree um 553 %

HQ

Wie ihr wisst, war Elden Ring ein riesiger Verkaufserfolg für Bandai Namco, ebenso wie die viel gehypte Erweiterung des Spiels, Shadow of the Erdtree. Bisher wurden mehr als fünf Millionen Exemplare verkauft, und das in weniger als zwei Monaten.

Unglaubliche Zahlen, die auch den Betriebsgewinn von Bandai Namco um 554 % steigern konnten, wie aus dem jüngsten Quartalsbericht hervorgeht. Noch beeindruckender ist, dass Shadow of the Erdtree weniger als einen Monat vor Quartalsende veröffentlicht wurde, es aber dennoch geschafft hat, im Bericht einen so großen Eindruck zu hinterlassen.

Elden Ring und die Erweiterung haben auch bewiesen, dass sie unglaublich lange Beine haben, und selbst zum Zeitpunkt des Schreibens gehören beide Titel zu den Bestsellern von Steam.