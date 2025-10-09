Betreten Sie den Ring mit Assassin's Creed Shadows Athleisure-Ausrüstung von Venum

HQ

Möchten Sie Ihr Interesse und Ihre Liebe zu Assassin's Creed und dem jüngsten japanischen Shadows -Abenteuer zeigen, wenn Sie das nächste Mal ins Fitnessstudio gehen? Wenn ja, haben Ubisoft und Venum genau das Richtige für dich.

Der Videospiel-Gigant und das Athleisure-Unternehmen haben sich zusammengetan, um eine Bekleidungskollektion rund um Active Wear zu entwickeln. Es umfasst Boxausrüstung (Handschuhe und Shorts), Judoartikel (wie eine komplette Gi-Robe) sowie verschiedene Trainingsanzüge und Jogginghosen, Turnschuhe, Unterhemden, Hoodies und sogar T-Shirts.

Das Set ist eine der geerdeteren Videospiel-Kollaborationen, die du sehen wirst, und enthält tatsächlich einige Gegenstände, die du wahrscheinlich gerne tragen würdest, wenn du unterwegs bist. Und in der Regel sind sie alle auch in geerdeten Farben wie Schwarz, Weiß, Sand, Rot und sogar einigen Goldoptionen erhältlich.

Sie können einige der günstigeren Optionen für nur 40 £/40 € ergattern, aber die teureren Alternativen lassen Ihre Rechnung auf bis zu 120 £/120 € steigen. Schauen Sie sich hier die gesamte Kollektion an.

Werbung: