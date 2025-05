Betis vs. Chelsea im direkten Vergleich, hat Betis jemals Chelsea gewonnen?

HQ

Heute Abend findet ein unerwartetes Finale statt: Real Betis gegen Chelsea in der UEFA Conference League. Es ist vernünftig, Chelsea als Favoriten zu betrachten: Die Londoner sind eine der größten in Europa und haben zweimal die Champions League, zweimal die Europa League und sechs Mal die Premier League gewonnen, während die Mannschaft aus Sevilla noch nie ein europäisches Finale erreicht hat, wobei ihre größten Trophäen in diesem Jahrhundert der Gewinn der spanischen Copa del Rey im Jahr 2022 sind. 2005... und Gewinn der zweiten Liga in den Jahren 2015 und 2011.

Es ist fast schockierend zu sehen, wie Chelsea das Finale eines drittklassigen UEFA-Wettbewerbs spielt, und im Finale hat Chelsea seine Überlegenheit unter Beweis gestellt, indem es nur ein Spiel verloren hat, 41 Tore erzielte und nur 11 Tore kassierte. Wenn man ihre Saisons vergleicht, sind sie jedoch nicht allzu weit: Chelsea wurde mit 68 Punkten Vierter in der Premier League und sicherte sich damit den Platz in der Champions League im nächsten Jahr, und Betis wurde mit 60 Punkten Sechster und sicherte sich damit im nächsten Jahr einen Platz in der Europa League.

Betis hat in letzter Zeit auch einen der schärfsten Stürmer aller europäischen Ligen, den Brasilianer Antony, der sich seit seinem Wechsel von Manchester United, wo er "den Willen zum Spielen verlor", enorm verbessert hat.

Chelsea vs. Betis im direkten Vergleich

Es wird nicht das erste Mal sein, dass sich die englische und die spanische Seite gegenüberstehen. Es gab vier weitere Spiele, in denen Chelsea im direkten Vergleich mit 3:1 führte. Die jüngere war die Gruppenphase der Champions League 2005/06, in der Chelsea (damals noch von Mourinho trainiert) in London mit 4:0 und Betis in Sevilla mit 1:0 gewannen.

Am Ende der Gruppenphase lag Betis hinter Liverpool und Chelsea auf dem dritten Platz der Gruppe. Chelsea schied in der Runde der letzten 8 gegen den späteren Sieger Barcelona aus, und Betis, der in den UEFA-Pokal abgestiegen war, schied im Achtelfinale gegen den FC SB aus Bukarest aus, wobei Sevilla, die andere Mannschaft in Sevilla, in diesem Jahr gewann.

Die anderen beiden Spiele fanden 1997/98 im Pokal der Pokalsieger statt, wobei Betis zu Hause mit 1:2 verlor und Chelsea zu Hause mit 3:1 gewann. Chelsea gewann das Spiel gegen Stuttgart.

Wann und wann sollte man das Finale der UEFA Conference League sehen?

Das Finale findet am Mittwoch, den 28. Mai, um 20:00 Uhr MESZ und 21:00 Uhr MESZ im Breslau-Stadion in Breslau, Polen, statt. In Großbritannien können Sie es auf TNT Sports sehen. Eine Liste der europäischen Sender finden Sie hier.