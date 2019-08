Bethesda.net-Login bei jüngst veröffentlichten Doom + Doom II nicht mehr zwingend erforderlich

Als Bethesda Ende Juli die Ego-Shooter-Urgesteine Doom, Doom II: Hell on Earth und Doom 3 auf den aktuellen Plattformen wiederveröffentlichte, reagierten die Fans nicht unbedingt so, wie es sich das Studio vielleicht erhofft hatte. Zur Überraschung vieler (sogar der Entwickler zeigte sich zu unserer Verwunderung überrascht) erforderten die ersten beiden Doom-Ableger vor jedem Spielstart die Anmeldung eines aktiven Bethesda.net-Kontos. Offline ließ sich der Titel demnach nicht spielen, was in der Community nicht gerade gut aufgenommen wurde.

Kurze Zeit später versprach der Publisher Änderungen und zwei Wochen später ist die Hilfe nun endlich verfügbar - via Download. Auf Twitter bestätigte Bethesda ihren Fans, dass der Patch für Doom und Doom II verfügbar sei (was wir bestätigen können). In Zukunft soll ein weiteres Update "die Sichtbarkeit des optionalen Logins weiter verringern. Wir haben noch keine geschätzte Veröffentlichung, aber wir werden euch so bald wie möglich informieren", so der Entwickler.