Bethesda-Boss "ist auch nach 160 Stunden nicht annähernd so weit gekommen", um alles in Starfield zu sehen

Starfield ist nur eine Woche frei für Leute, die eine der Premium-Editionen des Spiels (oder das Premium-Upgrade für Game Pass-Benutzer) gekauft haben, und es wird derzeit auf der Gamescom gezeigt. Mehrere wichtige Mitglieder von Bethesda besuchen die Ausstellung, und einer von ihnen ist Verlagsleiter Pete Hines.

In einem Interview von gestern spricht er über das Spielen von Starfield und verrät, dass er 160 Stunden gespielt hat. Trotzdem hat Hines "nicht annähernd alles gesehen", was das Spiel zu bieten hat. Tatsächlich fügt er auch hinzu, dass er viele Dinge im Spiel "absichtlich nicht getan" hat, was bedeutet, dass es noch so viel zu tun gibt.

Grundsätzlich, wenn du vorhast, wirklich alles zu sehen, was Starfield zu bieten hat, solltest du besser bereit sein, Hunderte von Stunden zu investieren.