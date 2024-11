Bethesda wollte nicht, dass Troy Baker gegen Indiana Jones spielt

HQ

Inzwischen habt ihr wahrscheinlich schon mehrere Trailer für den kommenden Indiana Jones and the Great Circle gesehen, also wisst ihr, dass Harrison Ford nicht den berühmten Abenteurer, Archäologen und Professor Henry Walton "Indiana" Jones Jr. spielt.

Stattdessen spielt Troy Baker (vielleicht am besten bekannt als Booker DeWitt in Bioshock Infinite, Joel Miller in The Last of Us und Pagan Min in Far Cry 4) Indy, und die meisten Leute scheinen sich einig zu sein, dass er einen sehr guten Job macht. Doch dass er die Rolle tatsächlich bekommen würde, war alles andere als selbstverständlich, denn Bethesda-Legende Todd Howard war skeptisch.

In einem Interview mit dem Rolling Stone sagte Baker, dass er abgelehnt wurde, als er Howard vorgestellt wurde, der sagte, dass es nicht das war, wonach er gesucht hatte. Aber Baker hielt durch und übte hart, und nach Hunderten von Vorsprechen mit verschiedenen Schauspielern rief Howard schließlich Baker an und sagte:

"Ich sage dir, wir haben einen Blindverkostungstest gemacht, und die Leute haben dich jedes Mal gewählt."

Und als Ergebnis ist es jetzt Troy Baker, der die Figur spielen wird (der aber glücklicherweise immer noch wie Harrison Ford aussieht), wenn Indiana Jones and the Great Circle nächsten Monat veröffentlicht wird.

Was hältst du von Bakers Leistung als Indy, nach dem, was wir bisher gehört haben?