Bethesda wird am Mittwoch eine Fallout Day Broadcast veranstalten

Auch wenn es nicht mit einem Partner Preview, einem State of Play oder einem Nintendo Direct vergleichbar ist, steht für diese Woche eine besondere Präsentation an. Bethesda plant, am 23. Oktober eine Fallout Day Übertragung abzuhalten. In diesem Stream wird gezeigt und vorweggenommen, welche Neuerungen und Entwicklungen in Fallout 76 anstehen.

Der Stream ist für den 23. Oktober um 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr MESZ geplant, und uns wird versprochen: "Holt euch eine Vorschau auf neue Inhalte in Fallout 76 und seht euch ein paar Entwickler-Interviews an!"

Es wird auch ein wenig Liebe für die Wohltätigkeitsinitiative Fallout for Hope geben, wobei nach dem Stream auch ein Community Parade and Celebration veranstaltet wird.

Werden Sie die Fallout Day Broadcast einschalten, und was erhoffen Sie sich zu sehen?