Bethesda: "Wir haben viele aufregende Dinge für Starfield dieses Jahr geplant"

Nach der Veröffentlichung der Erweiterung Shattered Space war es eine Zeit lang ziemlich ruhig um Starfield. Zu lange, dachte sich ein X-Nutzer, der den offiziellen Account des Spiels fragte, was wirklich vor sich geht. Das führte zu einer ziemlich ausführlichen Antwort, die zeigt, dass in diesem Jahr viel in der Pipeline ist:

"Wir wissen, dass Sie gespannt auf ein Update sind, und wir schätzen Ihre Leidenschaft für Starfield sehr. Das Team hat hart gearbeitet, und obwohl wir noch nicht bereit sind, genaue Details zu verraten, haben wir dieses Jahr viele aufregende Dinge für das Spiel geplant, über die wir zu gegebener Zeit sprechen können. Wir haben immer ein offenes Ohr und nehmen uns Ihr Feedback zu Herzen. Danke, dass Sie Teil dieser Reise mit uns sind."

Wir gehen davon aus, dass eines dieser Dinge die gemunkelte PlayStation 5- und Switch 2-Version ist. Darüber hinaus ist es schwieriger zu spekulieren, worum es geht, aber eine neue Erweiterung scheint nicht unvernünftig zu sein, oder?