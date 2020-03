Bethesda: Wir bedauern nicht, mit Fallout 76 etwas anderes versucht zu haben

Es dauert nicht mehr lange, bis die Wastelanders-Erweiterung in Fallout 76 landet. Einige der verbleibenden Fans hoffen, dass mit diesem Update zumindest ein paar der Elemente eingeführt werden, die bereits von Anfang an im MMO hätten enthalten sein sollen. Im Großen und Ganzen wird das Spiel wahrscheinlich unabhängig davon als einer der größten Skandale der Branche in die Geschichte eingehen. Bethesda bereut es jedoch nicht, da sie froh sind, etwas anderes ausprobiert zu haben.

In einem Interview mit We Have Cool Friends (ein Format von Kinda Funny) sagte Pete Hines, dass sie trotz der Skandale froh sind, mit Fallout 76 etwas Neues gewagt zu haben. Er hält auch weiterhin am Gedanken fest, dass sich viele Fans dieses Spiel gewünscht haben:

"Es war definitiv eine Erinnerung daran, dass jedes Mal, sobald man versucht etwas ganz anderes zu tun [Gegenwind erwarten sollte]... Nun wir wussten, dass es ein Risiko gibt, nicht den sicheren und [naheliegenden Weg zu wählen und nicht] einfach am Fließband jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein Einzelspieler-Fallout oder Elder-Scrolls-Spiel zu produzieren."

"Wir haben etwas ausprobiert, das für dieses Studio eine ziemlich große Richtungsänderung war. Und nur weil es nicht gut lief, heißt das nicht, dass man nicht trotzdem etwas ausprobieren sollte. Es heißt nur, dass man seine Lektionen aus dem was nicht funktioniert hat ziehen muss, um das nächste Mal, wenn man etwas anderes [ausprobieren möchte], hoffentlich einige dieser Probleme zu vermeiden."