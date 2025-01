Bethesda-Veteran warnt: Gamer werden der endlosen Spiele überdrüssig

HQ

Mit dem Wachstum der Spielewelt fühlen sich die Spieler von Titeln überwältigt, die Hunderte von Stunden Spielzeit erfordern. Will Shen, der an großen Bethesda-Projekten gearbeitet hat, teilte kürzlich seine Gedanken zu dieser Veränderung im YouTube-Podcast Kiwi Talkz mit. Er glaubt, dass viele Spieler jetzt zögern, sich in lange, ausufernde Spiele zu stürzen, vor allem, wenn sie bereits laufende Titel haben, zu denen sie immer wieder zurückkehren.

Während große Spiele wie Call of Duty und das kommende GTA VI weiterhin Aufmerksamkeit auf sich ziehen, hebt Shen den Erfolg kürzerer Erlebnisse wie Astro Bot hervor. Diese Spiele bieten erfüllende Erfahrungen ohne langwierige Verpflichtungen, was zeigt, dass die Spieler möglicherweise auf der Suche nach mundgerechteren Abenteuern sind.

Dieser Trend könnte auf eine Verschiebung der Spielererwartungen hindeuten. Könnte sich die Branche angesichts der zunehmenden Popularität kürzerer Spiele umorientieren, um diese Nachfrage nach zugänglicherem und zeiteffizienterem Gameplay zu befriedigen? Was denkst du: Werden kürzere Spiele der neue Standard werden?