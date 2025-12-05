Bethesda-Veteran Todd Howard offenbart die Extreme, die Fallout für ihn auszeichnen

HQ

Das Fallout-Universum ist unglaublich beliebt, und neben einer langen Reihe von Spielen von verschiedenen Entwicklern gibt es auch die TV-Serie, die inzwischen allgemein beliebt ist. Aber was ist es, das die Menschen in die radioaktive Einöde der Franchise zieht?

Bethesda kürzlich die Presse die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel sehen lassen, und es waren auch Gäste für eine Fragerunde und Informationen anwesend. Einer von ihnen war Todd Howard, der Bethesda Veteran, der seit The Elder Scrolls III: Morrowind, Starfield und sogar Fallout für die Elder Scrolls Serie verantwortlich ist. Er nutzte die Gelegenheit, um zu zeigen, was Fallout für ihn ausmacht (danke Insider Gaming):

"Der Trick von Fallout sind diese zwei Töne. Ich denke, für mich war der Anfang der ganzen Serie, Folge eins, dieser Anfang...

"Man sieht den Horror der nuklearen Verwüstung, und da kommt die Bombe, sie springt ab, und Ella (Lucy) sagt: 'Meine Fortpflanzungsorgane sind intakt und voll funktionsfähig!

"Diese beiden Dinge auf einmal zusammenzubringen, das macht Fallout besonders."

Natürlich gibt es viele Gründe, Fallout zu lieben, aber diese Gegensätze sind zweifellos ein großer Teil ihres Reizes. Was ist es an Fallout, das du am faszinierendsten findest?