Bethesda verschiebt Wastelanders-Erweiterung von Fallout 76 auf 2020

Bethesda lässt sich von der schlechten Stimmung gegen ihr MMO Fallout 76 nicht verunsichern, allerdings scheint sich die Lage auf absehbare Zeit auch nicht merklich zu verbessern. Gestern Abend musste das Team bekanntgegeben, dass sie die bevorstehende Wastelanders-Erweiterung vom Herbst auf das kommende Jahr verschoben haben - aufs Frühjahr.

Das Update sollte Nicht-Spieler-Charaktere einfügen, weitere Dialogoptionen anbieten und Missionen integrieren, die Spielern mehr Vielfalt beim Abschluss von Quests erlauben. Pünktlich zum ersten Geburtstag hätte das gestrandete Schiff damit womöglich wieder in See stechen können, allerdings verspäten sich diese Inhalte. Als Grund gab Bethesda die Verfeinerung des Spielerlebnisses an. Die Entwickler brauchen also mehr Zeit, um sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert. Als Ausgleich für das Warten haben sie uns ein paar neue Bilder geschickt, die wir unten für euch eingebunden haben. Außerdem könnt ihr in der nächsten Woche private Server mieten, wenn ihr mit euren Freunden euer eigenes Ding machen wollt.

Bethesda hat darüber hinaus erklärt, dass sie in Zukunft Änderungen am Atomic Shop vornehmen möchten. Laut dem Hersteller herrscht unter den Spielern die Meinung, dass bestimmte Verkaufsobjekte einen Kaufdruck ausüben. Um den Pay-2-Win-Eindruck zuvorzukommen, muss etwas getan werden, sieht der Hersteller ein. Als konkreter Lösungsansatz haben sie bereits Herausforderungen und Belohnungssysteme erwähnt. Gesprochen wurde aber auch bereits über weitere Premium-Gegenstände, die dem gesamten Team einen Vorteil verschaffen sollen. Einzelheiten dazu werden jedoch erst später bekanntgegeben.