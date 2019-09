Bethesda verkauft erneut Dinge im Atomic Shop, die das Gameplay von Fallout 76 beeinflussen

Vor dem offiziellen Start von Fallout 76 wies Bethesda mehrmals darauf hin, dass sie das MMO zwar mit kosmetischen Mikrotransaktionen unterstützen wollen, diese Gegenstände aber auf gar keinen Fall mechanische Auswirkungen auf die Spielbalance haben werden. Im April haben sie dieses Versprechen mit dem Verkauf von Reparaturpaketen im Atomic Shop gebrochen, jetzt haben sie es wieder getan.

Verärgerte Spieler haben auf Reddit darauf hingewiesen, dass das Unternehmen kürzlich einen Kühlschrank und einen Schrottbot in ihr Spiel eingebunden hat. Der Kühlschrank verhindert, dass gelagerte Lebensmittel schlecht werden, der Schrottbot sammelt eigenständig Ressourcen - beide Dinge lassen sich im Premium-Shop für Echtgeldwährung kaufen, was das zentrale Versprechen, dass Fallout 76 lediglich kosmetische Mikrotransaktionen bietet, erneut untergräbt.

PCGamer stört sich berechtigterweise an der Tatsache, dass der Scrap Bot in der Vergangenheit wohl bereits einmal Teil des fertigen Spiels war. In einem frühen Trailer aus dem Jahr 2018 zum Thema C.A.M.P. soll das Teil bereits zu sehen gewesen sein. Auch im ursprünglichen Strategy Guide vom mittlerweile geschlossenen Verlag Prima soll der Robo erwähnt worden sein. Anschließend muss er jedoch aus dem Spiel entfernt worden sein, jetzt kann man ihn jedenfalls kaufen...