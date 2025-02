Bethesda veranstaltet im April eine The Elder Scrolls Online Direct

HQ

Normalerweise erleben wir jeden Sommer das nächste Kapitel in The Elder Scrolls Online, da die jährliche große Erweiterung in der Regel im Juni debütiert. Wir hören jedoch Anfang des Jahres zum ersten Mal von dieser Erweiterung, und anscheinend wird dies auch 2025 der Fall sein.

Bethesda hat nun seine Pläne bestätigt, am 10. April eine The Elder Scrolls Online Direct zu veranstalten, bei der wir "aufregende Ankündigungen und Updates" erleben werden. Uns wird darüber hinaus nichts anderes gesagt, nicht einmal die Zeit, zu der die Direct stattfinden wird.

Was wir wissen, ist, dass The Elder Scrolls Online kürzlich Pläne enthüllt hat, sich von den traditionellen jährlichen Kapiteln, die es seit Jahren nutzt, zu entfernen und stattdessen 2025 zu einem stärkeren saisonalen Fokus zu tendieren. Zweifellos werden wir bei diesem Direct sehen, wie sich dies in Zukunft auf die Live-Elemente des MMORPGs auswirken wird.