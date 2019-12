Bethesda unterbricht Entwicklung von The Elder Scrolls: Legends

Wer die Pressekonferenzen von Bethesda in den letzten Jahren begleitet hat, wird bemerkt haben, dass das Unternehmen vor einigen Problemen steht. Chefentwickler Todd Howard ist ein charismatischer Präsentator, doch er kann nicht kaschieren, dass sein Unternehmen Online-Projekte als lukrativere Investition betrachtet und deshalb auf die entsprechenden Bereiche abzielt. Da viele Fans lieber über die klassischen Einzelspielerabenteuer sprechen würden, haben Projekte, wie The Elder Scrolls Online und The Elder Scrolls: Blades nicht sonderlich viel Interesse nach sich gezogen - zumindest im Verhältnis zu den großen Projekten des Entwicklers.

Auch Bethesda Softworks' Vorstoß in den Bereich der digitalen Kartenspiele - The Elder Scrolls: Legends - hat dementsprechend wenig Aufmerksamkeit erhalten, obwohl bislang regelmäßig frische Inhalte dafür erschienen. Nun hat der Entwickler die Produktion neuer Inhalte auf unbestimmte Zeit eingestellt. Während Spieler weiterhin Zugriff auf die bereits veröffentlichten Inhalte haben, wird Bethesda eine Weile lang keine neuen Projekte mehr für das Spiel verfolgen. Die Veröffentlichungspläne für den asiatischen Raum bleiben bestehen und es wird weiterhin monatliche Belohnungskarten und In-Game-Events geben, doch Erweiterungen und Content-Updates wurden vorerst eingestellt. Den genauen Wortlaut der Bekanntgabe könnt ihr euch im offiziellen Reddit-Forum durchlesen.