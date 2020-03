Bethesda "überrascht" vom geringen Interesse an PvP in Fallout 76

Fallout 76 ist im Grunde ein PvP-Spiel, denn seit dem Verkaufsstart gibt es entsprechende Mechaniken. Wer anderen Spielern schadet, wird auf der Karte sichtbar und erhält ein Kopfgeld, allerdings verursachen Angreifer kaum Schaden, solange der andere nicht willentlich am Duell teilnimmt. Das System wurde ursprünglich eingesetzt, um ruhigen Spieler eine Verschnaufpause zu gewähren, allerdings könnte es auch der Grund sein, warum es in der Community kein grundsätzliches Interesse am PvP-Kontext zu geben scheint.

In einem Interview mit US Gamer sagte der Manager Pete Hines Folgendes: "Nun, am Ende des Tages war unsere Absicht stets, das hier zu veröffentlichen, zu sehen was die Leute denken und die Dinge später [an diesen] Reaktionen auszurichten. Ich denke wir waren ein wenig überrascht, wie wenige Leute am PvP teilnehmen wollten und wie viel mehr sich gemeinsam für PvE interessierten. [...] Es gibt einige Leute, versteht mich da nicht falsch, aber ich denke, aber der Prozentsatz unserer Spielerbasis kleiner ist, als wir dachten."

Im April kommt die Wastelanders-Erweiterung ins Spiel, mit der unter anderem neue NPC-Charaktere eingeführt werden.