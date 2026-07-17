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Bethesda Game Studios ist dabei, eine Menge Neuigkeiten und Informationen zu seinen kommenden Projekten zu teilen, und obwohl wir die Informationen zu Fallout 5 und der Fallout-Reihe im Allgemeinen bereits beleuchtet haben, gibt es auch erwähnenswerte Updates für The Elder Scrolls.

Zum einen erklärt Bethesda: "The Elder Scrolls VI ist heute unser Hauptentwicklungsfokus, wobei der Großteil unseres Teams derzeit am nächsten Kapitel der Reihe arbeitet."

Das Spiel wird auf der Creation Engine 3-Plattform entwickelt, die seit Starfield im Bau ist und gleichzeitig auch zur Erstellung von Fallout 5 genutzt wird. Das Hauptelement, das erwähnenswert ist, ist, dass Fallout 5 sich in der "Vorproduktion" befindet, obwohl die Engine "es unseren Teams ermöglicht, mehrere Projekte gleichzeitig mit neuen Tools, Renderings und Systemen zu unterstützen, die unsere Spiele definieren."

In Bezug auf The Elder Scrolls fügt Bethesda hinzu: "Wir wissen, dass es eine sehr lange Wartezeit auf die Fortsetzung war", bevor er ebenfalls klarstellt : "Das nächste Kapitel ist unterwegs. Wir sind dort, wo wir sein wollten, lieben es, wie es aussieht, und spielen es jeden Tag." Das sind sicherlich gute Nachrichten und deuten darauf hin, dass The Elder Scrolls VI noch nicht allzu weit entfernt sein wird.

Was die größere The Elder Scrolls-Reihe betrifft, so deuten Berichte darauf hin, dass ZeniMax Online Studios durch die jüngsten Xbox-Entlassungen ausgehöhlt wurde, aber Bethesda merkt an, dass der Entwickler von The Elder Scrolls Online "enger zusammen" wird und " eng zusammenarbeiten" wird, während er weiterhin "unglaubliche neue Erlebnisse für The Elder Scrolls Online" liefert. Uns wird versprochen. Uns wird versprochen. "mehr für die Zukunft geplant" jetzt, wo Staffel 1: Die Rückkehr der Diebesgilde gestartet ist, und es gibt Bemühungen, "direkter auf die gesamte Reihe hinweg aufzustimmen, damit wir noch bessere Erlebnisse für die Spieler schaffen können."