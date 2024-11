Bethesda: "The Elder Scrolls: Legends Server werden dauerhaft abgeschaltet"

HQ

Während The Elder Scrolls Online ein durchschlagender Erfolg war, war das Kartenspiel The Elder Scrolls: Legends, das 2017 veröffentlicht wurde, eher ein Blindgänger. Obwohl es kostenlos spielbar war, hat es nie wirklich ein großes Publikum gefunden, und jetzt scheint es, dass der Spaß definitiv vorbei ist.

Wie Rock Paper Shotgun betont, wurde das Spiel über Steam aus dem Verkauf genommen und anscheinend werden die Server Ende Januar vom Netz genommen, wie aus einer offiziellen Ankündigung hervorgeht:

"The Elder Scrolls: Legends Server werden am 30. Januar 2025 dauerhaft abgeschaltet. Von jetzt an bis zum 30. Januar 2025 sind alle Gegenstände im Shop und der Eintritt zu In-Game-Events für jeweils 1 Gold erhältlich, damit ihr alle Inhalte genießen könnt, die Legends zu bieten hat. An diesem Datum werden die Server abgeschaltet und das Spiel ist nicht mehr zugänglich. Vielen Dank fürs Spielen und wir hoffen, dass ihr eure Zeit in Legends genossen habt."

Wenn Sie etwas dafür gekauft haben, ist es jetzt aus dem Fenster, denn wie so viele andere Live-Service-Titel hat es keinen Offline-Modus.