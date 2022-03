Bethesda teilt Soundtrack von Ghostwire Tokyo auf Spotify und Youtube

HQ

Wer sich schon jetzt davon überzeugen möchte, ob der Soundtrack des kommenden Action-Horrorspiels Ghostwire Tokyo einen ätherischen Eindruck hinterlässt, der findet den kompletten Soundtrack auf Spotify und Youtube. Tango Gameworks und Bethesda Softworks haben knapp zwei Stunden Musik vorbereitet, um die Leute auf das übernatürliche Abenteuer vorzubereiten, ehe es am 25. März für PC und Playstation 5 erscheint. Da Microsoft der Besitzer des Publishers ist, wird der Titel zu einem späteren Zeitpunkt vermutlich auch auf den Xbox-Plattformen veröffentlicht - das hat der Executive Producer Shinji Mikami sogar bereits angedeutet. In unserer jüngsten Vorschau schauen wir uns den nebulösen Titel spielmechanisch etwas genauer an.