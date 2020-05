Bethesda stellt saisonales Modell für Fallout 76 vor

Bethesda hat sich Ende der Woche mit uns in Verbindung gesetzt, um über die Zukunft des Science-Fiction-MMOs Fallout 76 zu sprechen. Das Spiel wurde kürzlich mit dem großen Wastelanders-Update bereichert, was eine Reihe neuer Quest und NPC-Interaktion eingeführt hat. Spieler können sich nun auf eine Überarbeitung des Fortschrittssystems freuen, das eure In-Game-Leistungen mit regelmäßigen Belohnungen begleitet. Das können Farben für die Power-Rüstungen, Gegenstände für das C.A.M.P., die Premium-Währung Atome, Perk Packs und solche Dinge sein. Abgeschlossene Herausforderungen verleihen euch Punkte, was weitere saisonale Belohnungen mit sich bringt.

In der ersten Saison können Spieler auf einem Brettspiel mit Captain-Cosmos-Thema 100 Level aufsteigen. Man kann sich mit Atomen einen Vorteil (konkret zusätzliche Stufen) kaufen, um die Sache zu beschleunigen und schneller Fortschritte zu erzielen. Saison 1 dauert zehn Wochen an, nach insgesamt drei Monaten ist die zweite Staffel an gesetzt. Weitere Infos gibt es auf der offiziellen Webseite des Spiels und unten in der Infografik.