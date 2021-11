Bethesda: Starfield-Entwicklung begann 2015

HQ

Bethesda Game Studios möchte PC- und Xbox-Series-Spieler Ende nächsten Jahres in die intergalaktischen Weiten von Starfield entführen. Statt auf Nummer sicher zu gehen und sämtliche Kapazitäten in The Elder Scrolls VI zu stecken (was sich ebenfalls bei ihnen in Entwicklung befindet), versucht sich das Unternehmen an einer frischen Marke, die in keinem etablierten Universum spielt.

Die Entwicklung dieses Rollenspiels begann nach der Veröffentlichung von Fallout 4 im Jahr 2015 und inzwischen sind folglich sechs Jahre vergangen. In einem Interview mit IGN erklärte der Game Director Todd Howard, warum sie sich schließlich dazu entschieden haben, sich etwas ganz Neues vorzuknöpfen:

"Wir hatten das Gefühl, so etwas wie Starfield machen zu können... wir wollten schon lange etwas Anderes ausprobieren und in einem neuen Universum herumspielen. Es fühlte sich an, als ob [wir dafür vielleicht] „nie" [die Gelegenheit gefunden hätten], wenn wir es damals [(2015)] nicht getan hätten."

Howard scheint sich relativ sicher zu sein, dass Starfield die geplante Veröffentlichung am 11. November 2022 einhält. Er sagt allerdings auch, dass dieser Termin "mit einem Bleistift" und nicht mit Kulli eingetragen ist. Schließlich wisse man nie, was bis dahin noch passiert. Wir drücken den Spielern natürlich die Daumen.