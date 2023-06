Bethesda: "Starfield sind fünf oder sechs Spiele in einem"

HQ

Bethesda Game Studios hat kürzlich ihr kommendes Starfield mit einem fast einstündigen Deep Dive vorgestellt. Es wurde sehr deutlich, wie ehrgeizig - und extrem groß - ihr bevorstehendes Abenteuer tatsächlich ist, das sich seit geraumer Zeit in der Entwicklung befindet.

Es gibt über 1000 Planeten zu besuchen und viele riesige Städte, und es besteht keine Gefahr, dass es eintönig wird, da das Spiel eine Vielzahl von Aktivitäten in diesem Universum bietet. Tatsächlich betrachtet Bethesda selbst es in Bezug auf Inhalt und Spielsysteme als fünf oder sechs Spiele in einem. Hier ist, was Regisseur Todd Howard Starfield erzählt Interview: Todd Howard über die Erfüllung seiner Vision, Xbox-Leistung und mehr!" target="_blank">IGN dazu:

"Ich versuche, alles zu machen. Im Moment grabe ich tief in Raumschiffen. In gewisser Hinsicht könnte man sagen, dass Starfield wie fünf oder sechs Spiele in einem ist, oder? Es ist das Raumschiffspiel, es ist das Spiel am Boden, es ist das Dialogspiel, es ist das Außenpostenspiel, es ist das Crafting-Spiel... Es tut all diese Dinge. Es ist immer schwierig für uns, einen guten Spielfluss zu bekommen, bei dem sich diese Dinge nicht wie separate Spiele anfühlen. Sie müssen sich so ein- und ausweben, dass ganzheitlich etwas entsteht, das größer ist als die Summe seiner Teile."

Wir freuen uns darauf, Hunderte von Stunden in das Abenteuer zu stecken, wenn es am 6. September eröffnet wird. Wie hoch ist Ihr eigener Hype-Level?