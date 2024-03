Bethesda spielt frühe Builds von The Elder Scrolls VI

HQ

Die "The Elder Scrolls"-Reihe ist gestern 30 Jahre alt geworden. Am 25. März 1994 startete Bethesda The Elder Scrolls: Arena und startete das, was schließlich zu einer der größten RPG-Serien der Welt werden sollte.

Zu diesem Anlass schrieb Bethesda einen langen offenen Brief, in dem er die Geschichte des ersten Spiels, den langen Weg bis heute, Erwähnungen von Skyrim und bevorstehenden Projekten erzählte - bis sie zu dem Teil kamen, von dem wir glauben, dass Sie am meisten daran interessiert sind... The Elder Scrolls VI:

"Zu guter Letzt, ja, wir sind in der Entwicklung des nächsten Kapitels - The Elder Scrolls VI. Selbst jetzt, wo wir nach Tamriel zurückkehren und frühe Builds spielen, erfüllt uns die gleiche Freude, Aufregung und das Versprechen von Abenteuern."

The Elder Scrolls VI wurde auf der E3 2018 angekündigt und seitdem haben wir nicht wirklich etwas davon gehört, abgesehen von winzigen Schnipseln, wenn wir in Interviews danach gefragt wurden, und gelegentlichen unbestätigten Leaks. Es klingt zwar immer noch so, als wäre es noch weit weg, aber zumindest wissen wir, dass sich das Spiel weiterentwickelt hat und jetzt tatsächlich spielbar ist, wenn auch in frühen Builds.