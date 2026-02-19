Bethesda Softworks kehrt mit The Elder Scrolls VI zu diesem klassischen Stil zurück

HQ

Bethesdas Ankündigung von The Elder Scrolls VI im Jahr 2018 wirkt im Nachhinein fast tragisch. Seitdem haben wir praktisch nichts Substanzielles über das Spiel gehört, aber in letzter Zeit gab es einige Gerüchte.

Der erfahrene Todd Howard hat bestätigt, dass es das nächste Spiel des Unternehmens sein wird und die Produktion in vollem Gange ist. In einem Interview mit Kinda Funny Gamescast verrät er ein wenig mehr darüber, was in Arbeit ist, einschließlich der verwendeten Spiel-Engine: Creation Engine 3. Es ist ein Fortschritt gegenüber Starfield, das mit Creation Engine 2 entwickelt wurde, aber wir wissen nicht, wie viel besser es ist. Howard fährt fort:

"Das wird Elder Scrolls VI und darüber hinaus mit Energie versorgen... Wir haben einen Spielstil, den wir wirklich, wirklich mögen, und ich denke, die Leute erwarten von uns. Es gibt dort noch viel Innovation zu schaffen, sodass man, wenn man eine Welt betritt, das Gefühl hat, sie wirklich zum ersten Mal zu erleben, ein solches Spiel. Ich denke, wir sind zufrieden damit, wohin es sich gerade entwickelt. Das könnte ich sagen."

Bethesda hat einige Kritik für seine Creation Engine erhalten, die viele für unzureichend halten und die Spiele des Unternehmens unnötig steif und leblos macht. Daher hatten viele gehofft, dass Unreal Engine 5 verwendet werden würde, genau wie im wunderschönen The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Aber... Das wird offenbar nicht passieren.

Im Interview sagt Howard außerdem, dass er frühe Ankündigungen nicht wirklich mag. Idealerweise würde er die Spiele gar nicht ankündigen, sondern sie einfach veröffentlichen, wenn sie fertig sind. Und er erwähnt auch kurz, dass es ein klassisches Rollenspiel zu sein scheint, auf das wir uns freuen können:

"Und weißt du, wenn wir zu Elder Scrolls VI zurückkehren, das wir gerade machen, kehren wir zu diesem klassischen Stil zurück, den wir vermisst haben, den wir wirklich, wirklich gut kennen."

Es ist also ein gemischtes Bild, bei dem die Wahl der Grafik-Engine wahrscheinlich Sorgen macht, bis die Community überzeugt ist, während mehr Leute zufrieden sein werden, dass Bethesda sich auf ein traditionelles Elder Scrolls konzentriert, ohne zu viel Experimentierfreude.