Bethesda sichert sich Warenrechte von etwas namens "Spyteam"

Bethesda will in acht Monaten Starfield veröffentlichen, das Team arbeitet nebenbei aber gleichzeitig an The Elder Scrolls VI und Fallout 76. Der Twitter-Nutzer Skullzitv hat bemerkt, dass sich beim Xbox-Studio anscheinend noch ein weiteres Projekt in Planung befindet, denn das Unternehmen hat kürzlich den Markenschutz für ein Videospiel namens Spyteam beantragt. Der gleiche Nutzer ist bereits vor zwei Jahren auf diesen Namen gestoßen, was darauf hindeuten könnte, dass an diesem Projekt möglicherweise schon einige Zeit lang gearbeitet wird. Was es damit auf sich hat, können wir euch aber nicht sagen.

Quelle: Gamingbolt