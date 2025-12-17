Bethesda sagt, die "Mehrheit des Studios ist auf The Elder Scrolls VI "

HQ

Es sind nun über sieben Jahre vergangen, seit Bethesda endlich The Elder Scrolls VI... Aber seitdem, wie wir alle wissen, ist nicht viel passiert. Wir wissen heute genauso wenig wie damals, und Bethesda ist zögerlich, über das Spiel zu sprechen.

Aber in einer Reihe von GameInformer-Interviews haben die Teammitglieder die Illusion etwas gelüftet und klar erklärt, dass sie fast mit voller Kapazität am Spiel arbeiten und von den technischen Aspekten sehr beeindruckt sind. Zum Beispiel erklärt Studiodirektorin Angela Browder:

"Es ist wunderbar, wieder in diesem Elder Scrolls-Universum zu sein. Wie uns das Internet gerne sagt, ist es schon eine Weile her. Und die Branche, die Hardware und all das haben seit dem letzten Mal, als wir so einen gemacht haben, enorme Fortschritte gemacht, ich bin wirklich begeistert von dem, was vor uns liegt, weil die Möglichkeiten, die Hardware, das Rendering, all das Zeug einfach... Die Möglichkeiten sind verrückt! Um ehrlich zu sein, für mich sehe ich manchmal Dinge, die passieren, und denke: 'Angela aus Skyrim-Zeiten hätte sich nie vorstellen können, das jetzt so zu sehen', und das ist eine coole Sache, Teil davon zu sein. Und ich hoffe, dass wenn der Tag kommt, an dem unsere Fans es spielen, sie – besonders diejenigen, die mit unseren Marken vertraut sind – wirklich sehen können, wie weit das alles gekommen ist."

Der Regisseur und ausführende Produzent des Spiels, Todd Howard, bestätigt ebenfalls, dass die Arbeit in vollem Gange ist und fast jedes Team daran arbeitet:

"Es läuft wirklich gut. Der Großteil des Studios ist auf VI, aber ich sage Folgendes: Wir überschneiden uns immer. Wir sind also sehr an überlappende Entwicklungen gewöhnt. Und wir haben lange Vorproduktionen, damit wir uns gut fühlen. Und es ist ein Prozess. Wir alle wünschen uns, es wäre ein bisschen schneller – oder viel schneller –, aber es ist ein Prozess, den wir richtig machen wollen."

Es gibt noch mehr zu The Elder Scrolls VI im Artikel, aber zumindest ist klar, dass die Produktion gut fortgeschritten ist und das Potenzial hat, ein ziemlich beeindruckendes Abenteuer zu werden, das definitiv nicht überstürzt wurde.