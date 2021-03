Bethesda ruft Eiersuche im Atomic Shop von Fallout 76 aus

You're watching Werben

Bald ist wieder Ostern und das wird in Videospielen gerne dazu genutzt, um die Spieler mal wieder auf sich aufmerksam zu machen. Bethesda möchte zum Beispiel, dass ihr euch wieder in Fallout 76 einloggt und verschiedene, dekorativ gestaltete Easter-Eggs sammelt, die an die gefährlichen Todeskrallen erinnern.

Die Teile wurden jedoch ausgerechnet im Atomic-Shop versteckt - die Entwickler wollen mit dieser Aktion also bewirken, dass ihr euch mit den wöchentlich wechselnden Angeboten, die ihr ausschließlich für die Premiumwährung Atome kaufen könnt, auseinandersetzt. Wer alle sechs Eier in der interaktiven Werbung findet, soll aber immerhin ein Geschenk bekommen. Ihr müsst allerdings auch regelmäßig in den Shop schauen, denn die sechs Eiersorten wechseln alle paar Tage durch und sind somit verpassbar.



Todeskrallen-Osterei (Klassisch) vom 23. bis zum 27. März

Todeskrallen-Osterei (Gemustert) vom 25. bis zum 29. März

Todeskrallen-Osterei (Farbklecks) vom 27. bis zum 31. März

Todeskrallen-Osterei (Rosa) vom 29. März bis zum 2. April

Todeskrallen-Osterei (Onyx) vom 31. März bis zum 4. April

Todeskrallen-Osterei (Blumen) vom 2. bis zum 6. April



Quelle: Bethesda.