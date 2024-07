Bethesda registriert den Namen "Starborn" und alle Anzeichen deuten darauf hin, dass es sich um den zweiten Starfield DLC handelt

HQ

Während wir immer noch auf die Veröffentlichung der ersten Erweiterung von Starfield, Shattered Space, warten, scheinen wir nun einen Hinweis auf den Namen und die Handlung einer zweiten Erweiterung zu haben, die, wenn Bethesda sich an seine Roadmap hält, der Inhalt wäre, auf den wir uns für Starfield im Jahr 2025 freuen können.

Es war X-Benutzer Timur222, der bemerkte, dass das Studio den Namen Starborn beim US-Patentamt für die Verwendung in Videospielsoftware registriert hatte. Aber was bedeutet Starborn und warum ist es so eindeutig mit Starfield verwandt? Naja, dafür muss ich erstmal eine kleine Spoilerwarnung zum Spiel aussprechen und nach dem Bild weitermachen.

Obwohl wir noch keine offiziellen Informationen haben, wäre Starborn vermutlich die zweite große Erweiterung für Starfield und bezieht sich direkt auf die gleiche Gruppe von interdimensionalen Reisenden, die vor dem Protagonisten erscheinen, sobald er in der Hauptgeschichte genügend Artefakte gesammelt hat.

Im Moment wissen wir nicht, ob diese vermeintlich zweite Erweiterung nächstes Jahr endlich erscheinen wird, aber es sieht so aus, als würde sie es tun.

Freuen Sie sich auf den nächsten Starfield Inhalt?

Danke, VGC.