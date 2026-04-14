Bethesda räumt ernsthafte Leistungsprobleme mit Starfield auf der PlayStation 5 ein

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Ende letzter Woche wurde Starfield endlich für die PlayStation 5 veröffentlicht, was es Sony-Spielern ermöglicht, Bethesdas Weltraumuniversum zu betreten und ihre eigenen Abenteuer unter den Sternen zu erleben. Aber... wie es bei Bethesda-Spielen oft der Fall ist, lief alles nicht gerade reibungslos.

Es wurde berichtet, dass viele Nutzer erhebliche Probleme mit dem Spiel hatten, das ständig abstürzte und die Speicherstände auf der PlayStation 5 nicht verarbeiten konnte. Bethesda hat das Problem nun angesprochen und erklärt, dass sie die Ursachen der meisten dieser Probleme identifiziert haben und diese in den kommenden Tagen mit einem Hotfix beheben werden:

"Danke, dass du an diesem Wochenende deine Abenteuer in den Settled Systems geteilt hast – wir haben es geliebt, sie zu lesen! Wir kennen einige gemeldete PS5-Absturzprobleme und haben sie auf eine kleine Anzahl von Ursachen eingegrenzt. Wir behandeln diese in einem Hotfix, den wir diese Woche veröffentlichen wollen. Danke fürs Anmerken, und wir halten euch auf dem Laufenden."

Mit der PlayStation-5-Version kam die neue Erweiterung Terran Armada, die ebenfalls für PC und Xbox Series S/X erschienen ist. Wir haben eine frische Rezension, die Sie hier finden können.