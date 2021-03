Bethesda plant 2021 Ausbau von Fallout 76, unter anderem sind Haustiere geplant

You're watching Werben

Bethesda möchte Fallout 76 auch dieses Jahr mit frischen Inhalten unterstützten und hat aus diesem Grund gestern einen Artikel veröffentlicht, der uns eine grobe Vorstellung darüber gibt, was 2021 für die Online-Siedler des Ödlands geplant ist. Vier "Saisons"-genannte Content-Updates sind geplant:

Im Frühling wird es vor allem Quality-of-Live-Verbesserungen geben, darunter Loadout-Optionen für eure Charakterspezialisierungen und zusätzliche Speicherplätze für das Camp. Auch der Bereich täglicher Aufgaben soll ausgeweitet werden, denn davon lebt ein Live-Service, wie das Fallout-MMO.

Im Sommer möchte Bethesda auf der Stählernen Bruderschaft aufbauen. Geplant ist ein großer Konflikt, der die Partei entzweit. Wir werden offenbar in der Lage sein, uns für eine Seite zu entscheiden - neue "Quests, Orte und NPCs" werden ebenfalls versprochen.

Im Herbst sollen Spieler große Änderungen bei privaten Servern erwarten dürfen. Bethesda verrät uns noch nicht, worum es sich dabei handelt, aber möglicherweise werdet ihr in Zukunft in der Lage sein, auch ohne die teure Premium-Mitgliedschaft Fallout First eigene Server zu unterhalten? Abgesehen davon werden weitere Änderungen an den täglichen Beschäftigungen angedeutet.

Ende des Jahres (oder zu Beginn des neuen Jahres) soll es eine außerirdische Überraschung in Fallout 76 geben. Spieler werden unter anderem mit einem Kult für jede Menge Chaos sorgen, um diese Roadmap abzuschließen. Gleichzeitig arbeiten die Entwickler daran, dass ihr Haustiere in eurem Camp halten könnt.