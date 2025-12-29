Bethesda-Lead möchte, dass Fallout 5 ein 600-Stunden-Spiel wird

HQ

Bethesda hat große Ambitionen für das nächste Fallout-Spiel. Auch wenn Fallout 5 ehrlich gesagt noch ein Jahrzehnt entfernt sein könnte, wenn man bedenkt, wie lange es gedauert hat, Starfield und das stets abwesende The Elder Scrolls VI zu bekommen, hat das Team, das an dem Spiel arbeitet, immer noch große Pläne für dessen spätere Veröffentlichung. Bethesdas Studio-Designdirektor Emil Pagliarulo hofft, dass das Spiel 600 Stunden unserer Zeit in Anspruch nehmen könnte, wenn wir es wollen.

"Ich wäre glücklich mit einem Spiel, das genauso erfolgreich ist wie die vorherigen Fallout-Spiele und den Fans weiterhin das gibt, was sie lieben, weißt du." Pagliarulo sagte in einem kürzlichen Interview gegenüber Game Informer. "Und ihnen eine Geschichte zu geben, in die sie eintauchen können, Systeme, die sie lieben, und wirklich einfach ein Erlebnis, das sie nicht 20 Stunden und nicht 100 Stunden spielen, sondern ein Erlebnis, das sie 200, 300, wissen Sie, 600 Stunden spielen können, weil das die Art von Spielen ist, die wir machen."

Pagliarulo sagte außerdem, dass er Bethesda entwickeln sehen möchte und nicht in der Vergangenheit stecken bleiben will. "Zum Beispiel im Oblivion-Remaster, das herauskam, vergessen die Leute im ursprünglichen Oblivion, dass man nicht sprinten konnte. Natürlich werden wir das im Oblivion-Remaster hinzufügen. Solche Dinge. Die Branche ist weitergezogen, und deshalb wollen wir weitermachen", sagte er.

Dennoch hoffen wir, dass der alte Bethesda-Charme noch da ist. Es braucht vielleicht nicht 600 oder sogar 100 Stunden, um Fallout 4 oder Skyrims Story durchzuspielen, aber Fans und Spieler hätten diese Menge an Stunden oder mehr in diese Spiele gesteckt. Fallout 5 könnte daher leicht ein Spiel sein, das wir 600 Stunden lang spielen, solange es so einladend ist wie frühere Bethesda-Projekte.