Bethesda ist das erste Microsoft-Spielestudio, das sich vollständig gewerkschaftlich organisiert

Bethesda Game Studios hat gerade Spielegeschichte geschrieben, als es das erste Microsoft-Studio ist, das sich vollständig unter den Communication Workers of America (CWA) gewerkschaftlich organisiert hat. Microsoft erkannte die Gewerkschaft an, nachdem 241 Entwickler ihre Absicht bekundet hatten, sich gewerkschaftlich zu organisieren.

In einer Pressemitteilung (via IGN) schrieb Mandi Parker, Senior Systems Designer bei Bethesda, Folgendes:

"Wir freuen uns sehr, unsere Gewerkschaft bei Bethesda Game Studio bekannt zu geben und uns der Bewegung anzuschließen, die sich durch die Videospielindustrie zieht. Es liegt auf der Hand, dass jeder Arbeitnehmer davon profitieren kann, Demokratie in den Arbeitsplatz zu bringen und sich eine geschützte Stimme am Arbeitsplatz zu sichern. Wir freuen uns sehr, dass wir uns an die Arbeit machen und einen fairen Vertrag gewonnen haben, der beweist, dass unsere Einheit eine Quelle echter Kraft ist, um unsere Arbeitsbedingungen, unser Leben und das Unternehmen als Ganzes positiv zu gestalten."

Da Spieleentwickler Schutz vor der schwindelerregenden Anzahl von Entlassungen suchen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, können wir in naher Zukunft mit weiteren Nachrichten wie dieser rechnen.