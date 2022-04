Bethesda hofft, dass SpielerInnen von Starfield weggeblasen werden

HQ

Obwohl sich Bethesda Game Studios noch nicht getraut hat, Gameplay oder belastbare Informationen zu Starfield mit der Öffentlichkeit zu teilen, schürt das Unternehmen mit Vergleichen wie "The Elder Scrolls V: Skyrim im Weltraum" hohe Erwartungen bei den Fans. Der Entwickler Emil Pagliarulo (Lead Designer und einer der Autoren des Spiels) äußert sich im Auftrag seines Arbeitgebers selbstbewusst zum kommenden Sci-Fi-Rollenspiel, von dem er hofft, dass es die Spieler wegblasen wird:

"Es war so beeindruckend zu sehen, wie sich Starfield nach und nach zu diesem erstaunlichen Spiel entwickelte, [mit dem] wir Neuland betreten würden. Irgendwann kommt der Punkt, an dem die Entwicklung eines Spiels ein ziemliches Durcheinander ist. Vor allem am Anfang, denn - [und das wird euch überraschen] - das ist es, was die Spieleentwicklung ausmacht."

"Aber dann kommt man an den Punkt, an dem die Systeme wirklich [ineinandergreifen] und die Dinge beginnen, gut zu funktionieren und zusammenzuwachsen. [An diesem Zeitpunkt] sieht man, wie sich alles zu der Vision formt, die man hatte, als man sich auf diese verrückte Reise begab. Als das bei Starfield zum ersten Mal passierte, war es wirklich ein [besonderer Moment]. [...] Die Spieler werden ihren Verstand verlieren. Jetzt müssen wir es nur noch fertigstellen."

Starfield soll am 11. November für PC und Xbox Series erscheinen.