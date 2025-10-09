Bethesda hat den Termin für die Ausstrahlung von Fallout Day 2025 festgelegt

HQ

Erst kürzlich hat Bethesda alles über die Erweiterung Burning Springs für Fallout 76 enthüllt, die neue Reihe von Inhalten, die Walton Goggins ' Ghoul als offiziellen Teil der Spielgeschichte einführen und das gesamte Franchise und die Live-Action-Serie miteinander verbinden. Jetzt versucht Bethesda bereits mehr über die Zukunft von Fallout zu verraten, da das Datum für die jährliche Fallout Day Sendung bekannt gegeben wurde.

Am 23. Oktober soll es wieder passieren, ein Datum, das das Datum widerspiegelt, an dem die Atombomben ursprünglich im Fallout -Universum abgeworfen und unsere schöne Welt in ein düsteres Ödland verwandelt haben. Die Zeit für die Show ist auf 18:00 Uhr BST/19:00 Uhr MESZ festgelegt.

Was die diesjährige Übertragung verspricht, merkt Bethesda an, dass sie "die neuesten Nachrichten über unsere bestehenden Fallout-Spiele, Community-Feiern und bevorstehende Fan-Events" enthalten wird!

Erwarten Sie also natürlich keine wilde Fallout 5 -Ankündigung, aber vielleicht gibt es Raum für einen weiteren Blick auf die zweite Staffel der Serie, zumal sie im Dezember zu Prime Video zurückkehren soll...