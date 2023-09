Bethesda glaubt, dass die Fehler in Starfield Teil der Erfahrung sind

HQ

Es ist bekannt, dass Bethesdas Spiele oft mit Fehlern gespickt sind, und obwohl sie ihre Lektion gelernt haben, ist sie auch in ihrem neuesten Weltraumepos Starfield vorhanden. In einem Interview mit Gamesindustry sprach Pete Hines von Bethesda ein wenig über das Vorhandensein von Fehlern in ihren Spielen und was sie darüber denken.

"Wir begrüßen das Chaos. Wir könnten ein sichereres, weniger fehlerhaftes und weniger riskantes Spiel machen, wenn wir wollten. Aber worauf wir uns stützen wollen, ist die Freiheit der Spieler. Ja, es wird hier und da ein paar Kleinigkeiten geben, bei denen dein Begleiter manchmal etwas zu nah bei dir steht, aber die Freiheit, die du bekommst, und die Dinge, die dadurch passieren, lieben und umarmen wir absolut. Natürlich gibt es Bugs. Aber schmälert es Ihre Erfahrung? Oder hast du ein beständiges, lustiges Spiel, mit dem du einfach nicht aufhören kannst, es zu spielen und zu experimentieren?"

Es scheint, dass Starfield viel ausgefeilter ist als ihre vorherigen Spiele, aber einige Fehler wurden natürlich im Internet gemeldet und Ihrer ist nach fast 15 Stunden mit dem Spiel wirklich auf einige gestoßen. Wir werden sehen, wie lange es dauert, bis ein erster Patch eintrifft.