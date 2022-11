Bethesda gibt Erklärung zur Mick Gordon-Doom Eternal Soundtrack-Kontroverse ab

HQ

Vor kurzem gab der berühmte Komponist Mick Gordon eine Erklärung ab, in der er über seine Zeit bei der Arbeit am Soundtrack von Doom Eternal sprach, in der er enthüllte, dass bestimmte Situationen dazu führten, dass das Endprodukt nicht dem Schnupftabak gewachsen war. Es gab viele Vorwürfe, die in diesen Beitrag geworfen wurden, einschließlich mangelnder Bezahlung und sogar Flak, die direkt auf den Produzenten Marty Stratton geworfen wurden. Bethesda hat sich nun in einer eigenen Stellungnahme zu der Angelegenheit geäußert.

Im vollständigen Beitrag, den Sie unten sehen können, erklärt Bethesda, dass Gordons Aussage "das Team von id Software, die Entwicklung von Doom Eternal, Marty Stratton und Chad Mossholder mit einer einseitigen und ungerechten Darstellung einer irreparablen beruflichen Beziehung sowohl falsch charakterisiert als auch falsch dargestellt hat".

Bethesda unterstützt Stratton, Mossholder und id Software "unmissverständlich" und enthüllt dann, dass es "mit vollständigen und vollständigen dokumentierten Beweisen bereit steht, um sie bei Bedarf an einem geeigneten Ort offenzulegen".

Die Erklärung schließt mit der Aufforderung an die Fans, keine Schlussfolgerungen aus Gordons Aussage zu ziehen, und dass alle Belästigungen oder Drohungen, die an Stratton, Mossholder oder id Software gesendet werden, mit "schnellen und angemessenen Maßnahmen" beantwortet werden.