Bethesda feiert 40 Jahre mit einem neuen, retroinspirierten Logo

HQ

Tatsächlich sind es schon 40 Jahre her, seit Bethesda, die Schöpfer der Elder Scrolls-Reihe und anderer Titel, gegründet wurden, und sie wollen diesen Meilenstein feiern. Deshalb haben sie heute ein neues Firmenlogo vorgestellt, das einen etwas unerwarteten Retro-Stil zeigt, der eindeutig von klassischer Science-Fiction inspiriert ist.

Auf Threads schreiben sie:

"40 Jahre voller Abenteuer. Auf die Welten, die wir gemeinsam erschaffen haben... Und die werden noch kommen. Wir begehen den Anlass mit einem Logo, das von unseren Wurzeln inspiriert ist."

Bethesda befindet sich derzeit zwischen den Spielen, und der letzte Titel, den sie entwickelten und veröffentlichten, war Starfield im Jahr 2023. Es gibt starke Hinweise darauf, dass The Elder Scrolls VI der nächste Titel sein wird, und wenn es erscheint, wird dich ein rotes Bethesda-Logo begrüßen, wenn du das Spiel startest.

Das neue Logo können Sie unten ansehen, und darunter finden Sie auch die vorherige, etwas sterilere und inzwischen ausgemusterte Version.