Bethesda fährt eigenen Games-Launcher im April runter, wechselt zu Steam

Es ist fast ein Jahr her, dass Microsoft Zenimax Media aufgekauft hat und die Auswirkungen dieser Akquise bekommen Kunden des Games-Launchers Bethesda.net bald am eigenen Leib zu spüren. Wie Bethesda in einem Artikel bestätigt, wird der Dienst Anfang April eingestellt. Die bestehenden Nutzer migrieren zu Steam und laut dem Entwickler wird es wohl auch möglich sein, die Spielebibliothek mitsamt Guthaben auf Valves PC-Plattform zu transferieren. Das geschieht leider nicht vollautomatisch, spiel aber vor allem bei Online-Titeln wie Fallout 76 eine Rolle. Außerdem zeigt uns diese Aktion vielleicht auch, wie Microsoft nach der erwarteten Akquise von Activision Blizzard mit dem Battle.net umgehen könnte.