Bethesda erstattet Ausrüstung gehackter Fallout-76-Spieler

Das Wastelanders-Update wird Fallout 76 mit Nicht-Spieler-Charakteren erweitern, was der initialen Vision von Bethesdas MMORPG widerspricht. Aufgrund des anhaltenden...

Fallout 76 erhält kontroverses Premium-Abonnement

am 24. Oktober 2019 um 15:30 NEWS. Von Stefan Briesenick

Man mag von Fallout 76 halten, was man will, die Rezeption des Titels ist auf jeden Fall nicht positiv. Und obwohl Bethesda in den letzten Monaten mit einer Engelsgeduld...