Bethesda-Entwickler sagt, dass das Team trotz Kritik sehr stolz auf Shattered Space ist

Obwohl Starfield überwiegend positive Kritiken erhielten, schien sich eine ziemlich einstimmige Gruppe von Kritikern einig zu sein, dass das Spiel nicht das gleiche Meisterwerk ist wie zum Beispiel The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4.

Viele hatten gehofft, dass die erste große Erweiterung, Shattered Space, auf dem üblichen Niveau sein würde, das wir von Bethesda erwarten - aber stattdessen wurde es als Rückschritt angesehen.

Emil Pagliarulo vom Entwicklerstudio hat in einem ausführlichen Multi-Post auf X auf viele der Kritiken geantwortet, die Bethesda erhalten hat. Er erwähnt dabei, dass sowohl er als auch die Entwickler stolz auf ihr Werk sind:

"Ich bin auch sehr stolz auf Shattered Space. Das sind wir alle. Die meisten Quests und Levels wurden von Designern erstellt, die an früheren Bethesda-Spielen und DLCs gearbeitet haben, die bis nach Morrowind zurückreichen. Sie sind gut in dem, was sie tun, und das merkt man."

Er schreibt, dass sie hören, was die Spieler sagen, und Bethesda nicht so selbstgefällig sind, sich selbst auf die Schulter zu klopfen, während sich die Community beschwert, sondern erklärt, dass Starfield ein riesiger Titel ist und es daher Zeit braucht, um die Dinge zu ändern:

"Folgendes kann ich Ihnen sagen: Niemand, und ich meine niemand, bei Bethesda klopft sich selbst auf die Schulter, während er unsere Spieler ignoriert.

Zusätzlich zu Shattered Space haben wir in diesem Jahr auch viel Zeit damit verbracht, uns um die Bedenken der Community zu kümmern und Korrekturen vorzunehmen. Wir werden das auch weiterhin tun und unseren Fans bei jedem Schritt zuhören. Wir machen diese Spiele für euch alle.

Starfield ist ein riesiges Spiel, und es braucht Zeit, bis wir die Dinge angehen. Wir bewegen uns so schnell wie möglich, so sicher wie möglich. Die Entwicklung von Spielen ist immer schwierig, aber bei einem Spiel, das so groß ist wie Starfield, könnte jeder Fix möglicherweise etwas anderes kaputt machen."

Pagliarulo schließt mit folgendem Schluss (Sie können sich den Beitrag unten ansehen):

"Ich liebe Spiele. Ich liebe die Spiele von Bethesda. Ich spiele sie seit den Terminator-Tagen. Alles, was ich oder irgendjemand hier tun will, ist, diese Spiele zu machen... und sie dann besser machen. Kein Ego. Keine Arroganz. Einfach viel harte Arbeit und Wertschätzung für unsere Fans."

Hast du Shattered Space schon selbst gespielt und was hältst du von der Erweiterung?