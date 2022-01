HQ

Ende des Monats werden Zenimax Online Studios und der Publisher Bethesda Softworks erste Details zu kommenden DLC-Inhalten von The Elder Scrolls Online enthüllen. Am Donnerstag, dem 27. Januar um 21:00 Uhr, findet ein Livestream mit näheren Informationen statt. Laut den Entwicklern werden Spieler des MMORPGs in den nächsten Monaten "neue Länder, Bedrohungen und Geschichten" erleben.