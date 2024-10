Bethesda-Designer hypt Starfield 2

HQ

Starfield hat in mehr als einer Hinsicht nicht ganz ins Schwarze getroffen. Während die Kritiken überwiegend von dem Spiel begeistert waren, erwärmte sich die Fangemeinde insgesamt nicht ganz so sehr für das Spiel. Dennoch will Bethesda es als Lernerfahrung betrachten, so Designer Bruce Nesmith.

Im Gespräch mit VideoGamer sprach Nesmith darüber, wie Bethesda aus jedem RPG, das es macht, Lektionen lernt und dass es diese Strategie nicht für Starfield verwenden konnte. "Als wir Skyrim erschaffen haben, hatten wir den enormen Vorteil von Oblivion, das den enormen Vorteil von Morrowind hatte. All das Zeug war für uns da", erklärte er. "Alles, was wir tun mussten, war, uns weiter zu verbessern und neue Dinge hinzuzufügen. Wir mussten nicht von Grund auf neu anfangen."

"Ich freue mich auf Starfield 2. Ich denke, es wird ein verdammt gutes Spiel, weil es viele der Dinge ansprechen wird, die die Leute sagen... Wenn man sich das erste Dragon Age, das erste Assassin's Creed und das erste Spiel vieler IPs ansieht, neigen sie dazu, neben vielen anderen Dingen, die nicht allen ins Auge fallen, Brillanz zu zeigen."

Es ist interessant, dass Nesmith diese Vergleiche anstellt, denn es stimmt zwar, dass viele erste Spiele für große IPs im Vergleich zu Fortsetzungen nicht die denkwürdigsten sind, Bethesda hat sein allererstes RPG nicht gerade mit Starfield gemacht, und die Systeme ähneln denen in Fallout und The Elder Scrolls. Nichtsdestotrotz hat die Fortsetzung von Starfield sicherlich das Potenzial, eine Menge Fan-Feedback zu integrieren und sich selbst zu einer besseren Veröffentlichung zu machen, wenn sie in vierzig Jahren erscheint.