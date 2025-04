Bethesda belohnt das gesamte Skyblivion-Team mit Exemplaren von Oblivion Remastered

HQ

Die Arbeit an dem von Fans angetriebenen Skyblivion-Projekt geht weiter, da sie versuchen, Oblivion in der Skyrim-Engine nachzubilden. Trotz der heutigen großen Veröffentlichung von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered und um ihre Wertschätzung für das Skyblivion-Projekt zu zeigen, das seit 2012 läuft, wurde das gesamte Team nun mit kostenlosen Exemplaren von Oblivion Remastered belohnt. Eine schöne Geste und eine Anerkennung der Leidenschaft und des Engagements der Beteiligten.

Skyblivion wird voraussichtlich noch in diesem Jahr veröffentlicht und somit neben dem offiziellen Remaster existieren. Ein fantastisches Jahr für alle Oblivion-Fans, um es gelinde auszudrücken.

Freust du dich schon auf Skyblivion?