Bethesda arbeitet daran, Stadtpläne und neue Fortbewegungsmöglichkeiten zu Starfield hinzuzufügen

Seit der Veröffentlichung von Starfield haben die Spieler von Bethesdas neuestem Rollenspiel eine Wunschliste mit Features erstellt, die sie gerne bald im Spiel sehen würden. Stadtpläne, Mod-Unterstützung und mehr standen ganz oben auf dieser Liste, und in einem kürzlich veröffentlichten Reddit-Beitrag verriet Bethesda, dass es zugehört hat.

Der Beitrag befasste sich mit dem jüngsten, kleineren Fix für Starfield, der veröffentlicht wurde, und enthüllte, dass ein neues, größeres Update im Jahr 2024 erscheinen würde. "Wir haben hart an vielen der Probleme gearbeitet, die ihr gepostet habt, und erwarten Anfang nächsten Jahres ein Update, das eine große Anzahl von "in Arbeit" befindlichen Quest-Fixes sowie FSR3 und XeSS enthalten wird. Obwohl wir einige Probleme mit Quests behoben haben, sind laufende Quest-Korrekturen viel schwieriger zu beheben und wir haben ein neues System entwickelt, um diese zu beheben, ohne dass ihr euren Spielstand zurücksetzen müsst."

"Wir arbeiten auch hart an vielen neuen Funktionen, die Sie sich gewünscht haben", heißt es in dem Beitrag weiter. "Von Stadtplänen über Mod-Unterstützung bis hin zu allen neuen Arten des Reisens (bleiben Sie dran!). Diese werden mit einer regelmäßigen Kadenz von Fehlerbehebungen und Updates eingeführt, die wir etwa alle sechs Wochen erwarten. Wenn etwas in einem kleineren Hotfix dazwischen getan werden kann (wie der Asteroid) und wir das Gefühl haben, dass es sicher ist, werden wir auch eines davon herausbringen. Sicherheit ist hier das A und O. Wir nehmen uns viel Zeit, um selbst die kleinste Änderung in einem so großen und dynamischen Spiel zu testen."

Während Mod-Unterstützung und Stadtpläne ziemlich selbsterklärend sind, sind die Spieler fasziniert davon, was neue Formen des Reisens bedeuten könnten. Was auch immer diese neuen Methoden sein mögen, hoffen wir, dass sie diesem RPG ein paar neue Knochen verleihen können.