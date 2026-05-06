Beth und Rip stehen einer neuen, skrupellosen rivalisierenden Ranch gegenüber, in der neuesten Sicht auf Dutton Ranch

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Wir wurden bereits mit The Madison and Y: Marshals verwöhnt, aber im Mai feiert die dritte Yellowstone-Universum-Serie des Jahres ihr Debüt auf Paramount+. Dutton Ranch beginnt am Freitag, den 15. Mai, wo eine Doppel-Episoden-Premiere ansteht, um den Präzedenzfall für das zu schaffen, was wohl die am meisten erwartete Post-Yellowstone-Erweiterung bieten wird.

Diese Serie wird für Yellowstone-Fans ein unverzichtbares Ereignis, da sie sich um Cole Hausers Rip und Kelly Reillys Beth drehen und zeigen wird, wie das verheiratete Paar das Leben in Texas meistert, wo sie versuchen, auf Anraten rücksichtsloser Rivalen eine neue Ranch zu gründen und zu entwickeln.

Die offizielle Zusammenfassung der Serie erklärt: "Während Beth und Rip gemeinsam darum kämpfen, eine Zukunft aufzubauen – weit entfernt von den Geistern von Yellowstone – stoßen sie auf brutale neue Realitäten und eine skrupellose rivalisierende Ranch, die vor nichts zurückschreckt, um ihr Imperium zu schützen. In Südtexas fließt das Blut tiefer, Vergebung ist flüchtig, und der Preis fürs Überleben könnte deine Seele sein."

Da die Premiere immer näher rückt und eine erste Staffel neun Episoden umfasst (die restlichen sieben wöchentlich nach der Doppelepisoden-Premiere), ist ein neuer Trailer für das Projekt erschienen, den Sie unten sehen können, um zu entscheiden, ob Dutton Ranch im Mai auf Ihrer Watchlist stehen sollte.