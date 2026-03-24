Beth und Rip kehren für die Yellowstone-Fortsetzungsserie Dutton Ranch zurück

Nach Jahren der Unsicherheit hat die Zukunft von Yellowstone bereits 2026 eine großartige Form angenommen, denn Y: Marshals hat begonnen und eine Geschichte gestartet, die Kayce Dutton nach den Ereignissen der Hauptserie begleitet, The Madison hat debütiert und eine weitere (scheinbar separate) Erzählung präsentiert, die im weiteren Yellowstone-Gebiet spielt, und in ein paar Monaten, sowohl Beth Dutton als auch Rip Wheeler werden für eine weitere Fortsetzungsserie zurückkehren.

Sie ist als Dutton Ranch bekannt und folgt Kelly Reillys Beth und Cole Hausers Rip, die versuchen, sich in Texas ein neues Leben aufzubauen. Wie zu erwarten, ist dies keineswegs ein unkompliziertes Unterfangen, und bald sieht sich das Paar einer Reihe von Gegenspielern gegenüber, während sie daran arbeiten, die Grundlagen eines Vermächtnisses zu schaffen, das schließlich mit dem konkurrieren kann, was die Familie früher in Montana hatte.

Dutton Ranch wird auf Paramount+ kommen, und der Premierentermin der Serie ist für den 15. Mai angesetzt. Den ersten Trailer zur Serie sehen Sie unten.